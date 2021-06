Podľa júnového prieskumu od agentúry Focus, by voľby vyhrala strana Hlas (21,6%). Pri koalícii so Smerom (12%), by mali tieto dve strany spolu 33,6%, čo sú čísla, aké mal Smer ešte v roku 2016.

Obrázok vo vyššom rozlíšení.